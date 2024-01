Decemberben jelentették be, hogy ismét megrendezik hazánk egyik legnagyobb téli, szabadtéri, kulturális és gasztrofesztiválját, a Miskolci Kocsonyafesztivált, amelyet március 8 és 10. között rendeznek meg. A fellépőkről azóta sem lehetett sokat megtudni, portálunknak azonban tudomására jutott a fesztivál egyik sztárfellépőjének kiléte.

Nem borzoljuk tovább az idegeket, Magyarország egyik legjelentősebb hardrock zenekara, a fennállása 50. évfordulóját tavaly ünneplő P. Mobil együttes lesz a fesztivál egyik sztárzenekara.

Schuster Lóránt, a főnök, a P. Mobil motorja

Fotó: Knap Zoltán

A Schuster Lóránt vezette csapat 1973. május 1-jén alakult meg a Gesarol együttesből névváltoztatással és első vidéki fellépése P. Mobil néven az 1973-as legendás diósgyőri stadionbeli pop (rock) fesztiválon volt. A banda a "magyar woodstock" fél évszázados jubileumán rendezett fesztiválon is fellépett Miskolcon.

Ingyen lesz a Kétforintos dal

A P. Mobil az örömteli hírt - hogy játszani fognak a Kocsonyafesztiválon - hivatalos Facebook-oldalán jelentette be: "Eddig dolgoztunk az ügyön, de akkor most már bejelenthetjük: A miskolci buli március 9-én nem az Arénában lesz, hanem a város egyik színpadán délután a Kocsonyafesztiválon és így a Kétforintos dal ezúttal mindenkinek ingyen lesz. Miskolc városa a Kocsonyafesztivált átmozgatta a koncertünk időpontjára, így azt csak nagyon nagy ellenszélben tarthattuk volna meg. A fesztivál szervezői is segítségünkre voltak a helyzet megoldásában, és így a P. Mobil is bekerült a fesztivál fellépői közé."