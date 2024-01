Nem jött a segítség

Az előző önkormányzat a kormányhoz fordult segítségért, hogy finanszírozható legyen a műemléképület felújítása, de az ígéreteknél nem jutottak tovább.

A 2019-es önkormányzati választások után sem történt semmi igazán érdemleges a probléma megoldására. Mindenesetre a legutóbbi ismert adatok szerint mintegy 4 milliárd forint körülire taksálják a rekonstrukció költségeit.

A napokban kérdéseket tettünk fel a miskolci városháza sajtó osztályának azt firtatva, hogy az önkormányzatnak mi a szándéka az épülettel. Vannak-e konkrét elképzelések a felújítással, annak finanszírozásával kapcsolatban? Mikor lehet esélye, hogy a rekonstrukció elkezdődjön? Milyen tartalmat szeretnének vinni a majdan felújítandó épülete?

Pályáztak

Az épület gazdája, a Herman Ottó Múzeum 2022. szeptemberében pályázatot nyújtott be az Europa Nostra - műemlékvédelemmel, vidék- és várostervezéssel foglalkozó európai non-profit szervezet - felhívására, hogy az épület felkerüljön a 7 Most Endangered - Európa 7 Legveszélyeztetettebb Műemléke - nemzetközi jegyzékére. Ez igazából egy olyan pályázat, amely lehetőséget ad, hogy széles körű közvélemény látókörébe jusson az adott épület sorsa, amely aztán megkönnyítheti a felújításának megszervezését is.

2023. január 25-én derült ki, hogy a döntési folyamat első körében a jelentkezők szűkebb köre, azaz 11 pályázó került a szűkített listára. Jó hír volt, hogy a pályázat első körben sikeres volt Miskolc számra, a papszeri kiállítási épület tagja lett a tizenegy tagú lajstromnak.

Kiesett az utolsó rostán

Az Europa Nostra tavaly áprilisra ígérte a végleges, a hetes lista kihirdetését. „Nem került be az Europa Nostra pályázatába Európa 7 legveszélyeztetettebb műemléke közé a Herman Ottó Múzeum Papszer Kiállítóépülete - adta akkor hírül a Herman Ottó Múzeum. Egyedüli magyarként a budapesti Memento Park lett tagja a listának.