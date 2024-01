Aláírások birtokában indulhat

”Hamarosan aláírásgyűjtést indítunk, hogy tudjam, a miskolciak támogatják az ingyenes és zöld tömegközlekedést a városban" - jelentette be csütörtökön este közösségi oldalán Veres Pál, Miskolc polgármestere. Facebook-bejegyzésében az írta: „Tizenötezer aláírást szeretnénk összegyűjteni 2024. március 15-ig. A 15 ezer aláírás birtokában április 1-től próbaképpen ingyenessé tesszük minden 14 év alatti miskolci számára a tömegközlekedést."

A miskolci polgármester hosszabb távú programot is bejelentett, amelynek lényege, hogy ingyenes, környezetbarát, elektromos árammal működtetett közösségi közlekedést akarnak Miskolcon tíz éven belül. Mindezt azért, mert "Miskolc tele van energiával. Van geotermiánk, vannak területeink napenergiához, előrehaladott tárgyalásokat folytatunk hidrogénalapú energia termeléséről. Vagyis lehet saját energiánk és az a célunk, hogy legyen is saját energiánk."

Fidesz: „Üres kampányígéret"

A miskolci Fidesz-KDNP frakció a következőket reagálta a Boon.hu-nak Veres Pál bejelentésére:

„A miskolciak emlékeznek még, amikor öt évvel ezelőtt Veres Pál nyelvvizsga- és jogosítvány támogatást ígért a becsapott miskolci fiataloknak. Nos, ez egyike volt a számtalan választási ígéretnek, melyet képtelen volt betartani, most pedig ingyenes tömegközlekedést ígérget, hogy pozícióját megtarthassa. Az ötlet egyszerű kampányblöff és a megszokottak szerinti teljes amatőrség, ugyanis az elektromos buszok beszerzése 25 milliárd forintba kerülne és polgármester úr elképzeléseivel szemben ezek a buszok – a tudomány mai állása szerint – nem meleg vízzel működnek.

Mielőtt polgármester úr azt is vállalná, hogy pirosra festi egy létráról az eget, javasoljuk, hogy első lépésként állítsa vissza a 2019 októberi menetrendet

, gondoskodjon arról, hogy a miskolci tömegközlekedésben működjenek a csatlakozások és az utasoknak ne kelljen félórákat várni a buszra, kezelje a járatkimaradások kérdését vagy próbálja meg tisztességesen levezényelni a Búza téri aluljáró felújítását, ahol több hónapos kivitelezés után még mindig omlik a vakolat. Általában pedig fontolja meg, hogy érdemes-e 10 évre ígérgetnie a miskolciaknak, amikor városvezetői mandátuma már csak néhány hónapig tart. Ha pedig ezen is túl van, lásson neki az öt évvel ezelőtti választási ígéretek megvalósításának és ne hitegesse a miskolciakat."

DK: „A jelen problémáira kell megoldás"

A miskolci Demokratikus Koalíció a következőképpen reagált a polgármester bejelentésére:

„A Demokratikus Koalíció miskolci szervezete 2023-ban indította el a Miskolcról őszintén programját, melynek során több száz miskolcival beszélgettek. A miskolciaknak az a véleménye: a jelenlegi városvezetés egy buborékban él - tanácsadói körrel körülvéve - , és nem akarja érteni az egyszerű miskolciak életét. A miskolciaknak súlyos, központi problémája a tömegközlekedés, amelyre az elmúlt években igazi válaszokat, megoldásokat nem tudtak adni. Hegedűs Andrea, a Demokratikus Koalíció és az LMP polgármesterjelöltje 2023. október végén mutatta be polgármesterjelölti programját, ahol kiemelt szerepet kapott a tömegközlekedés. Ebben a programban fogalmazódott meg, hogy Miskolcnak közmegegyezés alapú tömegközlekedésre van szüksége, és hogy a 14 év alatti miskolciak ingyen használhassák a tömegközlekedést 2024 januárjától, ezzel is segítve a családokat. Ennek érdekében a DK miskolci szervezetének önkormányzati képviselői már a decemberi közgyűlésen jelezték, módosító indítvánnyal élnek majd a költségvetéshez, hogy források átcsoportosításával teremtsék meg ennek a feltételeit. Az előterjesztést hamarosan be fogják nyújtani. A DK úgy látja: egyszerű kampányfogás Veres Pál azon Facebook-bejegyzése, hogy átmeneti, kísérleti jelleggel vezetik ezt be, amíg más városokban, például Szegeden már be is vezették azt. Veres Pál többször beszélt már arról, a politika lehet vicces is. A DK azonban azt vallja: egy város vezetéséhez komoly emberek kellenek.

A miskolci tömegközlekedés helyzete nem ad okot még mosolyra sem

, ezért is értelmezhetetlen, hogy városházi források igénybevételével aláírásgyűjtésbe kezd Miskolc polgármestere, hogy 10 év múlva a hidrogén-meghajtású tömegközlekedés ingyenes legyen. Bár olyan világot élünk, ahol rendkívül felgyorsult a tudomány, akár olyan technikai újítások is születhetnek, hogy repülő csészealjakon utazhatnak ingyen a miskolciak, de 2024-ben a jelen problémáira várják a megoldásokat. A tömegközlekedés színvonalának javítását, az út-, csatorna- és közterület- felújításokat, az alulfizetett busz- és villamosvezetők bérének rendezését. Miskolc változásra vágyik. Olyan városvezetésre, amely nem jósdákra költi el a város pénzét, amely nem a science fiction világában él, hanem érti és érzi a miskolciak jelenének valóságát, és képes arra megoldásokat kínálni."