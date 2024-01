Tavalyelőtt fejeződött be az a projekt, amelyet még ez előző önkormányzat indított el, a mostani pedig folytatta: a miskolci belvárosban felújították a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola – korábban esztendőkön át üresen árválkodó – épületét. Az is inspirálta az átalakítást, hogy a Miskolci Kulturális Központ irodái és a Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium Zrínyi Ilona Gimnáziumban működő képzései is méltó helyet kapjanak.

Az előző önkormányzat szakemberei az épületbe tervezett Miskolci Művészeti Központra (így nevezték el a projektet) öt egymásra épülő modult dolgoztak ki. A rendelkezésére állt mintegy 800 millió forintból, kormányzati támogatásból, épületenergetikai célú pályázati forrás bevonásával az 1-es és a 2-es modulok kivitelezése kezdődött el a mostani önkormányzat írányításával 2021. nyarán és fejeződött be 2022-ben.

Komplex tervek

Ebben a két modulban tehát a meglévő épület energetikai korszerűsítését és infrastrukturális fejlesztését végezték el, de beletartozott a tetőtér hasznos beépítése is. Ezekben a térstruktúrában – a földszinten, az első és a második emeleten – kaptak helyet a Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium tantermei, valamint – a harmadik emelten és a tetőtérben – a Miskolci Kulturális Központ adminisztrációs helyiségei. A megújult iskolaépület földszintjén egy

300 fős melegítőkonyhát és étkezőt alakítottak ki, amelyet a Miskolci Közintézmény-működtető Központ üzemeltet.

A további három – még csak tervasztalon létező – modul jövőbeni végrehajtásával a Csengey utcai iskolaépület – további lehetséges bővítések révén – egységes otthona lehet majd egy önálló miskolci középfokú (össz)művészeti képzésnek - tudta meg akkoriban a Boon.hu.

Méltó hely a képzéseknek

Mindezek után tavaly nyár óta végre újra élet költözött a Szenpáli szaközépiskola esztendők óta üresen álló épületébe. Az egyik lakó a miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium, így bátran mondhatjuk, hogy a muzsika és a mozgás otthonává alakult át a Csengey Gusztáv utcai iskolaépület.

"Tíz éves folyamatról van szó, annak fontos állomása volt az, hogy megkaptuk otthonul az épület egy részét. Tíz éve fejeződött be a Zenepalota felújítása, és akkor a gimnázium művészeti képzése is visszaköltözhetett abba az épületbe. A közismereti képzésnek azonban nem volt helye a Zenepalotában, így ezt egy évtizeden át a Zrinyi Ilona Gimnázium épületének egy elkülönített részében tudtuk megoldani. Ez az évtizedes hosszú út vezetett aztán odáig, hogy tavaly nyáron átvettük a volt Szentpáli felújított épültének alsó szintjeit - fogalmazott Bárány Zoltán, a miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium igazgatója. - Az ősszel megkezdődött tanévben már ezt az új felállást használtuk. Iskolánk valamennyi osztálya kényelmes otthonra lelt az épületben. Nagyon fontos volt, hogy az új épületben tánctermeket is ki tudtunk alakítani. Elegendő és megfelelő szociális helyiség is lett az épületben. Bátran mondhatom, hogy a Bartók "szaki", ahogy nevezik az iskolánkat, végre méltó környezetben végezheti az oktató, nevelő munkát."

Megtudtuk, a zeneművészeti képzés maradt a Zenepalotában, méltó helye van ott a komolyzenei, jazz, népzenei és egyházzenei szakjaiknak.

"A testnevelés oktatása az a Lévay József Református Gimnázium sportközpontjában kapott helyet. Van az oktatásunknak egy negyedik helyszíne is, mégpedig a Miskolci Nemzeti Színház. Moderntánc-oktatóink a színházhoz kötődnek, tanítványaink magas színvonalú képzést kapnak általuk".