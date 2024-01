Újra kiírta a város a pályázatot az Avas kilátó kávézójának üzemeltetésére, a dokumentumok benyújtási határideje február 5-e, azaz jövő hétfő. Ez alkalommal másodszor futnak neki a pályáztatásnak: első körben nem tudott eredményt hirdetni a miskolci önkormányzat. Hogy pontosan mi lehetett az ok, nem tudni, portálunk akkor úgy értesült, hogy bár pályázó volt, de egyetlen érvényes pályázat sem érkezett be. Informátoraink szerint a pályázatban kiírt bérleti díj összege túl magas volt, kitermelhetetlen, nagyjából a fele lenne reális. Már csak azért is, mert a helyiségek berendezése is főként a pályázókra vár, amely százmilliókba kerülhet, félő, hogy sosem térül meg a ráfordított összeg.