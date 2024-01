Tovább építkeznek

Még jócskán nincs rend a kilátó környékén, hiszen a torony lábánál lévő korábbi autóparkoló helyére egy impozáns fogadóépületet képzeltek el, amelynek meg is kezdődött az építése, de azzal még alaposan elmaradtak a kivitelezők. Körülbelül fél évbe is beletelhet, mire az utolsó simításokat is elvégzik rajta.

Mindez azt is jelenti, hogy meglehetősen korlátozott a kilátó közelébe jutás lehetősége. Megnyitották viszont az Erzsébet tér felől felvezető lépcsősort, ami megkönnyíti a helyzetet, de azért mégsem egészen...