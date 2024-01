Az elmúlt napokban többször is foglalkoztunk vele, hogy a 26-os főút új elkerülőjén még vannak gondok, az autósok nem minden alkalommal hajtanak megfelelő irányba. Nos egy friss felvétel azt bizonyítja, hogy a Dayka-átkötés és környékén megváltozott forgalmi rendet is még igencsak tanulni kell. Legalább is annak az autósnak nem jött össze a haladási irány megtalálása, aki szembe érkezett egy fedélzeti kamerás autóval.