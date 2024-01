Megújult ruszin görögkatolikus templomot adott át a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár kedden Irotán. Soltész Miklós köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy bár Irota kis falu, a kormány mégis odafigyel rá és lakóinak életére, küzdelmeire. Emiatt segítettek Demeter Zoltán országgyűlési képviselővel a templom felújításában, hiszen - mint mondta - a kicsi közösség azt magától nem tudta volna rendbe tenni, megszépíteni. Az államtitkár arról is beszélt, hogy Szent Bazil és Szent János életének idején a mai Törökország területén virágzott a kereszténység, azon mégis repedés keletkezett. A legkisebb repedés is szörnyű károkat tud okozni egy közösségben, egy épületben, de a nemzetben és Európában is - jegyezte meg. Ha nem figyelünk oda a múlt üzenetére, akkor nagy bajt tudunk okozni Magyarországnak, Európának és „jelen kereszténységünknek is" - hangsúlyozta az államtitkár.

Megerősítették az alapot

Soltész Miklós elmondta, a csereháti falu templomának felújítása azt mutatja, hogy a kormány gondolkodásában a nemzet minden tagja és minden területe számít. Kiemelte, hiszik, hogy ha templomokat újítanak fel és közösségeket erősítenek meg a kereszténységben, akkor az ország kultúráját érintő támadások és értéktelen ideológiák elleni küzdelem nem lesz hiábavaló és a magyarság meg fog maradni. Soltész Miklós az MTI-nek elmondta: az irotai templom felújítását harmincmillió forinttal támogatta a kormány, a ruszin nemzetiségi önkormányzaton keresztül.