Miért volt eredménytelen az első?

Próbáltuk megtudni az okokat, hogy miért lehetett eredménytelen a pályázat. Több forrással (nevük elhallgatását kérték) való beszélgetés után arra jutottunk, hogy túl sokba kerülne a bérleti díj a leendő üzemeltető számára. Az emeleti presszóért havi szinten több mint 400 ezer forint lenne a bérleti díj, a lenti egységért 1 millió 146 ezer forintot kérnének havonként. Informátoraink szerint ez az összeg túl sok, kitermelhetetlen, nagyjából a fele lenne reális. Már csak azért is, mert a helyiségek berendezése is a pályázókra vár, amely százmilliókba kerülhet, félő, hogy sosem térül meg a ráfordított összeg. Úgy tudjuk, bár pályázó volt, de egyetlen érvényes pályázat sem érkezett be az első körben.