A 23 éves Pusztai Anna nemrégiben nem is akárhol, Athénban futotta le a maratont. Már 16 éves kora óta tervezte - több félmaraton után - de most jött el az ideje a 42 kilométernek. Mi visz rá egy fiatal lányt ilyen teljesítményre? Hogyan készült fel edző nélkül, egyedül? Milyen élmény volt ott lefutni a távot, ahol időszámításunk előtt 490-ben a görög katona, Pheidippidész is megtette? Erről is mesélt Hajdu Mariann szerkesztőnek Anna, aki a miskolci Herman gimnáziumban érettségizett, jelenleg az ELTE utolsó éves pszichológus hallgatója.