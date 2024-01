Teljesen új vízszigetelést kapott a Hámor étterem épülete, így nem ázik be a továbbiakban, mondta portálunknak Béres Bence, az ikonikus étterem új tulajdonosa. Tavaly tavasszal írtuk, hogy a fiatalember, aki a a miskolci Brs Klíma és Gázcentrum és a Meleget.hu épületgépészeti webáruház tulajdonosa, megvásárolta a pusztulófélben lévő épületet. Azt, amelyet korábban 15 éven át próbált értékesíteni a Bükkvidéki Vendéglátó Vállalat, és amelyben hosszú éveken keresztül bútoráruház működött.

Béres Bencét elvarázsolta a patinás épület. Tavaly áprilisban azt nyilatkozta lapunknak, hogy szeretné a régi fényét visszaadni. Egyébként épp akkor született, 1988-ban, amikor az étterem örökre bezárt, vagyis soha nem járhatott benne. A nagymamája viszont igen, és rengeteget mesélt róla. Például az orvosbálról – nagypapája orvos volt – vagy épp arról, hogy rendszeresen ott ebédeltek. Nagymamája olyan élethűen, részletesen mesélte el a külsejét, a belsejét, hogy az alapján a teljes rekonstrukciót meg lehetne valósítani, árulta el tavaly az új tulajdonos. Megtudtuk azt is, hogy gyűjti a régi, korabeli fotókat, mert elkötelezett abban, hogy ugyanolyannak valósítsa meg az épületet, mint amilyen volt. Sokszor állt a régi fotókkal a kezében a termekben, és próbálta beazonosítani azok alapján, hogy mi, hol volt.

Visszahelyezik idén a felújított oszlopokat

Az épület egyébként – bár úgy néz majd ki, mint régen – nem étteremként működik majd, a cég bemutatóterme lesz.

– Hosszú évek, sőt 10-15 év is lehet, mire teljesen elkészül az épület – mondta most portálunknak. – Elsődleges volt az állagmegóvás, azzal készültünk el. Emellett felújítottuk a hátsó épületet, ami korábban, szerintem ezt kevesen tudják, fagylaltosként működött. Már oda költözött az irodánk, jelenleg ott működünk.

Béres Bence elárulta, 2024-ben az épület szépséges oszlopai kerülnek majd vissza eredeti helyükre. Ezeknek a terveit készíti most épp Ujpál Zsolt kőszobrász, aki nemrég a közösségi oldalon posztolta: "Hálás vagyok az életnek, hogy részem lehet abban, hogy korhűen visszaállítsuk ennek az épületnek a korábbi fényét".

Vele is beszéltünk, ígérte, hamarosan mesél portálunknak a munkájáról.