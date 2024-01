Közel ötszáz kilométeres távolságból is érkeztek érdeklődők a Tokaj-Hegyalja Egyetem nyílt napjára, amit csütörtökön rendeztek meg Sárospatakon. Mivel az egyetem főépületének felújítása jelenleg is zajlik, ezért az eseményt azzal szemben, A Művelődés Házában rendezték meg.

A fiatalokat dr. Kéri Szabolcs rektor köszöntötte, dr. Toma Kornélia intézetvezető pedig a felvételi eljáráshoz adott hasznos tanácsokat. A sárospataki egyetemi diákéletről Szomor Abigél az EHÖK elnöke tartott élménybeszámolót. Csatlósné Komáromi Katalin, az egyetem társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója lapunknak elmondta: az előzetes regisztrációk alapján az érdeklődők elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területéről látogattak el a meghirdetett programra. Mint kiemelte, úgy látják, hogy az egyetemnek az a célja, amely alapján a térség fontos felsőoktatási szereplője kívánt lenni, mostanra megvalósult. A környék középiskolásai mellett például Kazincbarcikáról, Szikszóról és Miskolcról regisztráltak fiatalok a nyílt napra, de többen érkeztek Pécsről és Budapestről is – tette hozzá. Az ország távolabbi területeinek diákjai főleg a szőlész-borász képzés iránt érdeklődnek, de komoly figyelem övezi a pedagógiai-, a közgazdász-, az idegenforgalmi-, valamint az informatikai képzések által kínált lehetőségeket is – közölte.

Kezelnék a pedagógushiányt

Az igazgató kiemelte: az is jól érzékelhető, hogy a már náluk tanuló diákok pozitív tapasztalatai hatással vannak korábbi környezetükre, mert egykori középiskoláikból egyre többen választják a Tokaj-Hegyalja Egyetemet az érettségizők. Csatlósné Komáromi Katalin elmondta azt is: komoly vonzerőt jelent az egyetem által kínált széles körű ösztöndíj lehetőség, valamint a kollégiumi férőhely biztosítása.

Nyílt napon...

Fotó: BSZA

A nyílt napon arról is meggyőződhetnek a diákok, hogy ezek valósak és elérhetőek – jelentette ki. Megemlítette: a fiatalok jól érzékelik azt is, hogy a közoktatásban tapasztalható pedagógushiány jó lehetőséget ad az elhelyezkedésre, ezért az óvó- és pedagógusképzés iránt is nagyobb az érdeklődés.