Egy régen tervezett munka kezdődött el. „Debrecennel közösen szervezzük a 2024-es Európai Egyetemi Játékokat idén nyárra. A tenisz Európa-bajnokság miskolci helyszínen lesz, amihez az infrastruktúrát most építjük meg. Az teniszcsarnokban négy kemény borítású teniszpálya lesz, továbbá két fallabdapályát is elrejtettünk benne, ezzel bővül a Miskolci Egyetem sportkínálata. Az építmény a verseny kiszolgálása után itt marad majd a miskolciak örömére. Az építkezés novemberben kezdődött, de az előkészítő munkálatok (az építési engedélyköteles tervek, kiviteli tervek elkészítése, közbeszerzési eljárások) már évek óta zajlanak. Az épületet júniusban adjuk át, hiszen tesztidőszakra is szükség van a július elején kezdődő nagy versenyig" – mondta el Boda Péter.