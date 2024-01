Életben van a vörös kód – a mínusz 10 fokos és az ez alatti hőmérséklet teszi indokolttá a gondoskodást: figyeljünk a bajba jutottakra, a hajléktalanokra.

A hideg az állatoknak is: hideg. A lakásban tartott kutyák nem mondhatnak le a napi sétáikról, ehhez azonban egyre több gazdi öltözteti őket ruhába. Indokoltan? Indokolatlanul? Ha szeretnénk véleményt formálni a témáról, segítséget találunk például dr. Demjén Zsófia állatorvos blogján, a Vitapeten.

Milyen kutyáknak jó a kutyaruha? A szakember válasza erre például: kistestű, lakásban tartott fajták esetében, idős vagy krónikus beteg állatoknál, bőrbetegségeknél, amelyek a szőrtakaró megritkulásával és/vagy a bőr elvékonyodásával járnak, agaraknál, whippeteknél, chihuahuáknál, pinchereknél és hasonlóan vékony testalkatú, rövid szőrű fajtáknál, selyemszőrű fajtáknál, kopasz kutyáknál. Ezeknél az állatoknál jellemző, hogy nem tudnak elég saját hőt termelni vagy fenntartani, így egy kis kabátka sokat javít a közérzetükön a séták alkalmával.

Nagyjából akkor van szükség a kutyaruhára, ha körülbelül 7 Celsius alá csökken a kinti hőmérséklet. Ez persze csak általánosságban irányadó: vannak olyan kutyák, akik már ősszel is igényelnek egy pulóvert legalább, hogy ne fázzanak.

A kutyaruha eső ellen is jó, ha olyan a kutya bundája, amelyik át tud nedvesedni, és kint szakad - ajánlja dr. Demjén Zsófia. A jó kutyaruha ismérvei a felsorolásában: a belső, a kedvenccel érintkező réteg legyen pamut vagy ha lehet, természetes anyag. Érzékeny bőrűeknél lehet hypoallergén. Érjen végig a háton. A hátsó lábakhoz nem feltétlenül kell rögzíthetőnek lennie (vagyis ez általában több kárt okoz, mint hasznot. Igazodjon a kutya neméhez (vagyis a kan és a szuka változatnak jó, ha különböző a szabása). Védje a törzset – hiszen ezt kell melegíteni.