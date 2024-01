Hamarosan véget ér a 2023/2024-as tanév első fele. A diákok még megírják az utolsó dolgozatokat, beadandókat, és a tanárok lezárják számukra az elmúlt pár hónapot. Azonban akadnak olyanok, akiknek nem csak ennyi feladatuk van ilyenkor.

Január 20-án ugyanis magyarból és matematikából írják a központi írásbelit a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba, illetve a 9. évfolyamra készülő diákok.

„Eljött az idő, amikor döntenünk kell a középiskolai továbbtanulásról. Korábban ismerőseimtől, itt az iskolában is hallottam az Arany János Tehetséggondozó Programról. Jelenleg egy barátom a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Arany János Tehetséggondozó Programjának tanulója, ő korábban innen, a prügyi iskolából került oda. Sok olyan jó dolog történik ott, ami felkeltette az érdeklődésemet, és szüleimmel megbeszélve szóltam osztályfőnökömnek, hogy oda szeretnék jelentkezni” – mondta el a Boon.hu-nak Kiss Csaba, a Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola 8. osztályos tanulója.

Segítség a hátrányos helyzetű diákoknak

Az Arany János Tehetséggondozó Programmal a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok középfokú beiskolázását segítik. Kiss Csaba hozzátette, még decemberben sikerült megkapnia ehhez a tanári kar, a helyi önkormányzat, a roma nemzetiségi önkormányzat és a gyermekjóléti szolgálat támogatását, így ezt iskolája jelezte a gimnáziumnak. Kiemelte, ebben a programban sok olyan elem van a számára, ami segíthet pótolni azokat a hátrányait, amiket a család nem mindig tudott számára biztosítani. Kirándulások, kulturális, közösségi és sportprogramok, és a tanulás is.

„Célom, hogy az 5 év elvégzése után sikeres érettségi vizsgát tegyek, és legyen lehetőségem továbbtanulni. Bár konkrét elképzelésem még nincs ezzel kapcsolatban, de a Tokaj-Hegyaljai Egyetem képzései közül vannak, amelyek tetszenek. Természetesen készülök a felvételi elbeszélgetésre és a központi írásbelire is. Az iskolámban is és a Szerencsi Tankerületi Központ Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola és Szakgimnáziuma által biztosított felvételi előkészítőn is ezért veszek részt. Bízom a sikeres felvételiben, és ha bekerülök, akkor helytállok az 5 év alatt!” – válaszolta.

Horváth Kamilla Tímea még nem döntött konkrét iskola mellett, azonban mindenképpen szeretne továbbtanulni, szakmát szerezni.

„Azt látom, a mai világban fontos, hogy az embernek szakmája legyen. Otthon édesapám a családfenntartó. Ő az építőiparban dolgozik, több szakmája is van, így sokkal könnyebb a mi megélhetőségünk, hiszen ahol évek óta dolgozik, több területen is végez munkát” – hangsúlyozta a Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola 8. osztályos tanulója. Elmondta, gyermekkora óta ügyintéző szeretne lenni. Sokszor álmodozik arról, hogy egy irodában tudja segíteni az ott folyó munkát, a főnökeit. „Még nem döntöttünk konkrét iskola mellett, de egy miskolci gimnáziumban, szakgimnáziumban szeretnék továbbtanulni, ahol az ehhez szükséges ismereteket meg tudom szerezni, és sikeresen le tudok érettségizni. Osztályfőnökömmel, az útravalós mentorommal, igazgató úrral is sokat beszélgettünk már erről, akiktől csak biztatást kaptam. Szeretnék olyan iskolába kerülni, ahol foglalkozhatok a versekkel, a színjátszással, amit szívből szeretek. Eddig is sok irodalmi eseményen vehettem részt. Nagy élmény volt számomra, amikor az iskola tanáraival, tanulóival mi adtuk a műsort tavaly nyáron, Budapesten a roma holokauszt emléknap központi ünnepségén” – számolt be eddigi legfontosabb iskolás élményeiről Kamilla.

A központi felvételivel kapcsolatban azt mondta portálunknak, hogy nagy izgalommal készül rá.

„Remélem, sikerülni fog és megfelelek majd az elvárásoknak a továbbtanuláshoz. Ezért is veszek részt én is, akárcsak Csabi az iskolánkban és a Szerencsi Tankerületi Központ Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola és Szakgimnáziuma által biztosított felvételi előkészítőn.”