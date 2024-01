Díszpolgári címet adományozott a település képviselő-testülete volt polgármesterüknek. Sajóecseg jelenlegi polgármestere, Inklovics László ünnepi beszédében elmondta, a szavazók 76 %-a bízta meg először Rabi Józsefet, majd még négyszer megszavazták a település vezetőjének.

"Nevéhez kapcsolódik többek között az intézményhálózat fejlesztése, a korszerű óvoda, az általános iskola, a ravatalozó, a polgármesteri hivatal, új építési telkek kialakítása, az egészségház és utak felújítása, az orvosi rendelő korszerűsítése és védőnői tanácsadóval való bővítése, főtér kialakítása és a műemlék református templom megvilágítása. Az ő hivatali ideje alatt adták át a közösségi házat és valósították meg Sajóecseg és Sajókeresztúr szennyvízberuházását" – mondta el méltatásában Inklovics László, aki hozzátette, a mondás szerint csak az hal meg, akit elfelednek.

– Sajóecseg Rabi Józsefet soha nem felejti el. Szilárd alapokat teremtett a további építkezéshez. Munkámat mai napig úgy végzem, hogy az a nagy elődhöz méltó legyen.

Emberi nagyságról tett tanúbizonyságot

Zupkóné Zörgöly Zsuzsanna jegyző elmondta, Rabi József fontosnak tartotta a zenei nevelést, ezért éveken keresztül tanulhattak például zongorázni és hegedülni a gyerekek a helyi iskolában.

"Klub jött létre a fiataloknak és az időseknek is, hiszen tudta, mindkét korosztályt be kell vonni a falu közösségi életébe. 2010-ben komoly részt vállalt az árvízi védekezésben és a helyreállításban, nem beszélve arról, hogy végül az ő közreműködésével jött létre a körgát, ami még ma is biztonságot nyújt a sajóecsegieknek. Személyét tisztelet és megbecsülés övezte. Energikus, sokoldalú, folyton tervező, vállalkozó szellemű ember volt, aki a közösségért is kész volt dolgozni és áldozatot hozni" – mondta a jegyző, majd Subainé Dienes Andrea szólalt fel a Sajóóecsegi Polgárőr Egyesület nevében. – "2010-ben a volt polgármester alapította meg az egyesületet" – árulta el a titkár.