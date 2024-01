Az Észak-Magyarország Régió legszélesebb és legszínesebb képzési palettáját mutatja be a Miskolci Egyetem az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon a budapesti Hungexpo A pavilonjában. A magyarországi egyetemek seregszemléje az egyik legnagyobb országos rendezvény, amely elsősorban a felvételi előtt álló középiskolás diákokat várja, csütörtöktől szombatig.

Dr. Ádám Zoltán, a Miskolci Egyetem beiskolázási és oktatásszervezési igazgatója a helyszínről szerkesztőségünknek elmondta, hogy az egyetem mind a nyolc kara bemutatkozik a kiállításon emellett érdekes kísérletekkel és tájékoztatókkal, valamint tájékoztató anyagokat is készítettek az egyes szakokról és képzéseikről.

„A 2024 évi eljárásban jelentősen átalakult a felvételi szabály, tehát bekerült az intézményi pontok rendszere. A Miskolci Egyetem közel 100 intézményi pont kategóriát állapított meg, aminek egy része minden szakunkon egységesen érvényes. De sokféle módon lehet intézményi pontot realizálni, ezért bátorítanék mindenkit a jelentkezésre” - mondta dr. Ádám Zoltán. Hozzátette, hogy a középszintű érettségi eredményei 0,67 -es szorzóval számítódnak be a felvételi eljárás során, ezért azt javasolják, hogy aki csak teheti, emelt szintű érettségit tegyen, hiszen azt, egy az egyben beszámítják, és emelt szintű érettségivel még 50 többletpont is jár.

Közvetlenül

Dr. Ádám Zoltán szerint a Miskolci Egyetem elhivatott abban, hogy a régió vezető felsőoktatási intézménye legyen, ezért szinte természetes, hogy az Educatio kiállításon részt vesznek. Emellett pedig nagyon fontosnak tartják, hogy a leendő hallgatók az oktatóktól, dákoktól első kézből informálódjanak az egyetemről, a képzésekről és az egyetemi életről. „Én bízom benne, mint ahogyan az előző években is jelentős számú érdeklődő lesz a képzéseink iránt” - emelte ki a beiskolázási és oktatásszervezési igazgató. A rendezvény fontosságát tükrözi a campus számára az is, hogy a 24 kiállításból a campus minden alkalommal jelen volt.

Újdonságok

Dr. Ádám Zoltán még azt is hozzátette, hogy a felvételi tájékoztató kiegészítésébe még számos új képzést is meghirdetnek majd, többek között ilyen lesz a kortárs könnyűzene 8 szakiránnyal. Emellett új szakok indítása is folyamatban van: több mint 300 képzés közül választhatnak a leendő hallgatók a Miskolci Egyetem képzési palettájáról.

A szakember kiemelte, hogy Miskolci Egyetem az ország egyetlen igazi campusa, a Bartók Béla Zeneművészeti Kar kivételével minden egy helyen van, a tanulmányi épületek, a tanulmányi ügyintézés, a kollégium, a sportolási lehetőség és a könyvtár is. „Folyamatosan megújítjuk az infrastruktúránkat, most például folyamatban van két kollégiumi épület megújítása, és a sportpályák felújítása is zajlik. Minden adott ahhoz, hogy a Miskolci Egyetemre jelentkezők jól érezzék magukat és sikeresen folytassák tanulmányaikat" – szögezte le a szakember.

Diákélet

A Miskolci Egyetemen kiemelt szerepe van a selmeci hagyományoknak is, és a hozzá kapcsolódó rendezvényeknek, melyek különlegessé és emlékezetessé teszik a fiatalok számára a Dudujka-völgyben töltött éveket. Dr. Ádám Zoltán tájékoztatása szerint az idei évtől egy mentorrendszer is segíti a diákokat a tananyag minél pontosabb és hatékonyabb elsajátításában.„ A kritikus tantárgyak elsajátítását támogatjuk oktatók, doktoranduszok, demonstrátorok bevonásával”.