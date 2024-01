A belterületi utak javítása prioritást élvez az ózdi önkormányzat munkájában, hiszen ezen a területen évtizedes lemaradást kellene ledolgozni. A tavalyi esztendőben az 500 millió forintos kormányzati támogatásból sikerült több szakaszt felújítni, idén pedig egy sikeres pályázatnak köszönhetően folytatódhat a munka. A tavasszal kezdődő kivitelezés tizenöt ózdi utat érint, összességében 4,5 kilométernyi szakaszon lehet az aszfalt minőségét javítani.

Nagy a lemaradás

– Számomra az egyik legfontosabb feladat az utak állapotának fejlesztése, ezért minden lehetőséget igyekszünk megragadni - fogalmazott Janiczak Dávid, Ózd polgármestere. - A városban még mindig sok olyan utca van, amely soha nem látott aszfaltot. Olyan szakaszokat is találunk szép számmal, ahol a minősége hagy kívánnivalót maga után. Ezen segíthet a mostani beruházás, amely a város egész területét érinti.

A munkaterület átadás megtörtént, innentől kezdve a kivitelező cégen múlik, hogy mikorra ütemezik az aszfaltozást. Ez természetesen függ az időjárás alakulásától és az aszfaltkeverő telepek tavaszi nyitásától is. Janiczak Dávid megjegyezte: a tavalyi útfelújításnál saját hatáskörben döntöttek a területekről, most viszont a pályázati kiírás előírásainak is meg kellett felelni.

Szigorú feltételek

– A TOP-projekt kapcsán rengeteg feltételt támasztottak felénk. Az érintett szakasz lehetett gyűjtőút, figyelni kellett a terheltségét és az autóbusz forgalmát is - tette hozzá a polgármester. - Csak olyan részeket tehettünk be a pályázatba, amely valamelyik kritériumnak megfelelt. Sajnos arra nem volt lehetőségünk, hogy korábban aszfaltot nem látott részeket újítsunk fel, de így is figyelembe vettük a lakossági igényeket, jelzéseket.

A kivitelező cég képviselője szerint a teljes munkafolyamat két és fél, három hónapot vehet majd igénybe, de tavasszal a lakosság segítségére is szükségük lesz ahhoz, hogy gördülékeny legyen a munka.

– Ezen a bejáráson is láthatjuk, hogy az érintett szakaszon mindkét oldalon parkolnak - fogalmazott Bernáth József, a projekt műszaki ellenőre. - Erre nagy hangsúlyt kell fektetni, mert az érintett szakaszokat a kivitelezéskor teljesen szabadon kell hagyni. Az aszfaltozás után pedig két órán keresztül a frissen elkészült utat nem lehet majd használni. Éppen ezért rendkívül fontos lesz az érintett utcákban élők, vagy ott közlekedők együttműködés.

A város 15 pontján

A kétszázmillió forintos fejlesztéssel érintett belterületi utak hossza összesen 4,43 kilométer, a leghosszabb egybefüggő terület 630 méter lesz, valamint két olyan utat is érint majd a fejlesztés, ahol busz is közlekedik. A TOP-pályázatnak köszönhetően Ózdon a következő utaknál várható aszfaltozás a tavaszi hónapokban: Radnóti utca, Krúdy Gyula út, Barátság utca, Szent István út egyirányú szakasz, Árpád vezér út, Bolyki Főút belső rész, Liszt Ferenc út, Bláthy Ottó utca, Lomb utca, Somsályfő utca, Ady Endre út, Bajcsy-Zsilinszky út, Tinódi út, Szövetkezeti utca, Damjanich út középső része.