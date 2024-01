Péntek délután 2 órától megnyitották a Kesznyéten és Sajóörös közötti utat, az immár száraz úton áthaladó autóból videót is készített az egyik utas, amelyet aztán az Alsó Zempléni Polgárőr Egyesület posztolt is Facebook oldalán Tiszta az út címmel. „Ez jó, most már nem kell kerülni." „Köszönet érte", olvasható alatta a kommentekben.

Január 8-án, hétfőn zárták le az összekötő utat Sajókaza–Aggtelek–Szin között, mert elárasztotta a Sajó. Az idén ez volt az első alkalom, de tavaly hatszor áradt meg úgy a Sajó, hogy az útkezelő a lezárásra kényszerült.

Mint portálunk beszámolt róla, Sajókaza önkormányzata aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy felgyorsítsa a döntéshozóknál a megoldás keresését, mert tarthatatlannak érzik, hogy rendszeresen elárasztja a folyó az utat a nagyobb esőzések idején. Az aláírásgyűjtő ívek a polgármesteri hivatalban és a művelődési házban írhatók alá 2024. január 15-ig.