Néhány napja sebességkorlátozó táblákat helyeztek ki Miskolcon a villamosok vonalán. Több olvasó is arra panaszkodott a Boon.hu-nak, hogy egy-egy helyen borzasztóan lassú a villamos, és ezzel együtt a menetidő is megnövekedett. Több utas is „botrányosnak” nevezte az állapotokat. Portálunk megkeresete a városháza sajtóosztályát az esettel kapcsolatban, akik a válaszuk változtatás nélküli közléséhez járultak hozzá.