A program a Honvédelmi Minisztérium által támogatott, megvalósított emelt szintű honvédelmi nevelési tevékenység tanórai és szabadidős elemeket egyaránt tartalmaz. A programban azon intézmények vehetnek részt, melyek többek között vállalják, hogy együttműködési megállapodást kötnek a Magyar Honvédség egyik, számukra kijelölt szervezetével, valamint a Honvédelmi Sportszövetséggel. Ezáltal az oktatási intézmények szakmai támogatásban, pedagógus továbbképzési programban, valamint mentorálási segítségben részesülnek.

A Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Altalános Iskola és Szakgimnázium, és a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred között ünnepélyes keretek között került aláírásra az együttműködési megállapodás.

Minden fiatalnak hasznos

– A Kormány 2017-ben indította el a honvédelmi és haderő-fejlesztési programot – ennek része a hazafias honvédelmi nevelés is, melynek fontos eleme a Honvéd Kadét Program. Nemzeti érdekünk, hogy Magyarország modern, ütőképes haderővel rendelkezzen, de ehhez képzett és elhivatott fiatalok is kellenek. A Honvéd Kadét Program elsősorban azokat a fiatalokat szólítja meg, akik érdeklődnek a katonai pálya iránt – de azoknak is hasznos, akik végül nem lesznek katonák, hiszen a programban elsajátított ismeretek mellett a személyiségfejlődés szempontjából is értékes készségeket, tapasztalatokat szerezhetnek – mondta el az ünnepélyes aláíráson dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő.

– Öröm számomra, hogy a Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola és Szakgimnázium is csatlakozik a Honvéd Kadét Programhoz – biztos vagyok benne, hogy a programban résztvevő tanárok és diákok számára hasznos – és reményeim szerint élményekben gazdag, örömteli – lesz a részvétel az egyre színesebb és sokrétűbb programban – tette hozzá.

A volt kadétok jobban teljesítenek

– A honvédelmi alapismeretek tantárgy elsajátításával a tanulók a mindennapi civil életben hasznosítható tudásra tesznek szert, gazdagodik személyiségük, megtanulnak csapatban-közösségben együttműködni és nő a felelősség tudatuk. Nemzetközi tapasztalat, hogy az ifjúkori kadétprogramban részt vett volt kadétok általában jobban teljesítenek. Ezért is éreztük kötelességünknek, hogy a szeptemberben induló új középiskolai osztályunk diákjainak legyen lehetősége a Honvéd Kadét Programhoz csatlakoznia – mondta el Kocsis József, a Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola és Szakgimnázium igazgatója.