A TikTok-videóiról híres miskolci lány nagyon sokaknak adott erőt életében azzal, hogy beszélt betegségéről és érzéseiről, s ezt az energiaáramlást még a halál sem tudta elvágni. Családja nemrég adta ki könyvét Az elnyomott sötétség címmel.

Mi történt Zsófival?

Hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála 2022 tavaszán minden előzmény és tünet nélkül. Villámcsapásként ért minket, hogy több daganata is van, áttétes minden szerve. Műtéti úton megpróbálták eltávolítani, ami ahhoz vezetett, hogy kivették gyomrának a nyolcvan százalékát, a lépét, valamint a májából, a hasnyálmirigyéből és a vastagbeléből egy-egy nagy darabot. Kemoterápiára járt. Másfél évig küzdöttünk a rák ellen, de sajnos nem tudtuk megmenteni Zsófit. Ez az időszak együtt végig őróla szólt. Egyébként is szívbeteg volt pici korától, ez együttjárt műtétekkel, pacemaker beültetésével. De végül az utóbbi időben huszonnégy órát töltöttünk vele, ez pedig egyik pillanatról a másikra megszűnt. Azt hittük, hogy erre fel lehet készülni, el lehet fogadni, meg lehet érteni, de tévedtünk. És nem érzem azt, hogy az idő segítene, ahogy egyre távolodunk halála napjától, úgy gondolom, egyre nehezebb, egyre rosszabb.

Milyen könyveket írt?

Igazából egyet tudott befejezni, egy fantasy történetet, ami egy olyan varázslólányról szól, aki nem akarja használni a varázserejét, de rákényszeríti a sors. Az ő életét mutatja be, vagyis általa Zsófi szólal meg, és enged betekintést a családunk mindennapjaiba. Ezt a művét már azután írta, hogy diagnosztizálták nála a betegséget. De több könyvbe is belekezdett, amiket aztán nem tudott befejezni. Megpróbálta leírni a betegséggel kapcsolatos gondolatait is, ez azonban nehezen ment neki, és inkább videókat osztott meg másokkal. Előadásaiban próbált erőt adni sorstársainak, akik ugyanilyen betegséggel küzdenek. A TikTokon komoly rajongótábora lett. Nagyon boldog volt, mikor elérte a tízezres követőszámot.

Testvérei hogyan viszonyulnak húguk halálához?

Nekünk négy gyermekünk van: három lány és egy fiú, Zsófia volt a legkisebb lány. Két nővérével és bátyjával is kiváló volt a kapcsolata. Mindannyian kirepültek már a családi fészekből, s saját családot alapítottak, két lányunktól már unokáink is vannak, s hamarosan megszületik a fiunk gyermeke is. Velünk tehát egyedül Zsófia maradt volna még egy rövid ideig itthon. Elvesztése mindannyiunknak nagyon nehéz, mindenkit nagyon megviselt a halála. Mivel mindhárom testvére teljesen más karakter, mindhárman különböző módon próbálják meg feldolgozni.

Milyen volt Zsófia?

Igazi művészlélek volt: szeretett rajzolni és kézműveskedni. Keveset olvasott, inkább írt, de ha szabadideje volt, sokszor találkozott a barátnőivel, mint bármely más tinilány.

Hogyan tovább?

Nagyon nehéz nélküle. Éppen tegnap hallottam egy jó tanácsot: meg kell tanulnunk eljátszani azt, hogy ugyanúgy élünk, mint eddig. Új szokásunk lett feleségemmel: rengeteget járunk a temetőbe, itthon is kialakítottunk egy kis szentélyt, ahol őt elengedtük, hiszen itthon, a karjainkban halt meg. Ez egy semmihez nem hasonlítható élettapasztalat volt számunkra. Mindent megbeszéltünk, hogy hogyan szeretne elmenni, milyen legyen a temetési szertartás, melyik ruhában temessük el. Elvesztése után azt érezzük, újra kell gondolnunk a gyerekekkel való vagy akár az egymáshoz fűződő kapcsolatunkat is.