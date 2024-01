Szomorú évforduló: az idén 15 éve, hogy bezárt a legnagyobb gyár, a DAM a kohászat, a Vasgyár területén. Hajdanán több mint 15 ezer embernek adott munkát, ma elhagyott „holdbéli táj”, amit lassan visszavesz a természet. Sokáig reménykedtek a termelés újraindításában, ám emellett szinte a bezárással egy időben elindult a gondolkodás, mi lehetne a hatalmas, 130 hektáros terület sorsa. Amely város a városban. Az ipari hasznosítás ugyanúgy felmerült, mint a kulturális – külföldön a régi ipari területek közül többet is így hasznosítottak – és az az ötlet is fel-felbukkan, hogy nem is egyszerre, hanem lépésről lépésre kellene – például civileknek – „visszafoglalni”. Eddig az összes ötlet kerékbe tört, aminek sok-sok oka van: a gyár nagy része magántulajdonban van, emellett osztatlan közös is a tulajdon, ami nem kedvez a hasznosítási elképzelésnek.

Márpedig valamit tenni kell, mert az idő könyörtelenül folyik. Újabb 15 év, és nem lesz bent hasznosítható épület, csak dzsungel, rozsda, romhalmaz. Vagy az lesz az igazi megoldás?