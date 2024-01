Kimutatták

A Somogy vármegyei Kaposvár településen található az a nagyjából 39 ezer hízópulykát számláló telep, ahol az állattartó az állatok megemelkedett elhullását tapasztalta. A Nébih laboratóriuma a vírus H5N1 altípusát mutatta ki az elhullott állatokból vett mintákból. Az okokat feltáró járványügyi nyomozás még folyamatban van, ugyanakkor az állomány már a gyanú alapján megkezdett ‒ felszámolása be is fejeződött. Az érintett gazdaság körül a járványügyi szakemberek a szabályoknak megfelelően kijelölték a 3 kilométer sugarú védőkörzetet, valamint meghatározták a 10 kilométer sugarú felügyeleti (megfigyelési) körzetet is.