Bár nem fagyott be, de nagyobb jégcsapok már kialakultak rajta és zúzmara lepte el az extrém hidegben Lillafüreden a vízesést, így is csodálatos látvány, sokan csodájára járnak. Elmondhatjuk: az adventi időszakban színes fényekkel mesterségesen tették gyönyörűvé ezt a csodát, most a természet alkotta meg ugyanezt.