Az észak-magyarországi régió legszélesebb és legszínesebb képzési palettáját mutatja be a Miskolci Egyetem az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon a budapesti Hungexpo A pavilonjában - olvasható az egyetem honlapján. Hozzátették: a magyarországi egyetemek seregszemléje az egyik legnagyobb országos rendezvény, amely elsősorban a felvételi előtt álló középiskolás diákokat várja 2024. január 11 és 13 között, csütörtöktől szombatig.

A kiállításra idén is az egyik legnagyobb standdal készül a Miskolci Egyetem, az intézmény nyolc kara mellett pedig ott lesz a hallgatóknak kiváló sportprogramokat kínáló egyetemi sportközpont is. A korábbi évek tapasztalatai alapján most is több ezer középiskolás látogatására számítanak az érdeklődőket fogadó hallgatók és oktatók, hiszen ezúttal is ők adnak majd elsőkézből hiteles tájékoztatást arról, miért is érdemes a felvételizőknek a Miskolci Egyetemet választaniuk. Rámutattak: a Miskolci Egyetem 2024 szeptemberében induló képzéseire február 15-éig lehet jelentkezni. A jelentkezési sorrendet később is lehet még egyszer módosítani.