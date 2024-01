Szombaton ökumenikus szertartást tartottak Vízkereszt alkalmából Edelényben. „Tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntöm a történelmi egyházak képviselőit, akikkel nemrég még az adventi gyertyagyújtási ünnepségeken voltunk itt együtt és tisztelettel köszöntöm az edelényi civileket, akiktől nagyon sok segítséget kaptunk a kastélysziget újraindításához és azóta is mellettünk állnak és tisztelettel köszöntöm a vármegyei, azon belül is az edelényi intézmények vezetőit, valamint az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda valamennyi munkatársát és diákjait, és nekik is köszönöm szépen a sok-sok segítséget, amit kaptunk tőlük – fejtette ki köszöntőjében Bánné dr. Gál Boglárka a vármegyei közgyűlés elnöke.

Újra megtelt élettel

„Isten kegyelmét kérem az itt dolgozókra, az itt folyó munkára mindazokra, akik folyamatosan segítenek nekünk, hogy ilyen színvonalas és változatos, közösségeket összetartó eseményeket is meg tudtunk és a jövőben is meg tudjunk itt valósítani. Ha visszatekintünk arra a fél évre, amióta a kastélysziget a Vármegye Önkormányzatához került, akkor azt látjuk, hogy az újra megtelt élettel, szinte még itt halljuk a programokon részt vevő gyerekek nevetését vagy látjuk magunk előtt a látogatók elégedett mosolyát, látjuk a korcsolyázókat, ahogy az adventi gyertyagyújtások ünnepi pillanatait is – és még sok minden mást. A mai nappal, az ökumenikus szertartással Isten segítségét kérjük a folytatáshoz, hiszen mindez szimbóluma annak a kívánatos jövőnek is, amelyben a munka, amit folytatunk, közösségeinket szolgálja. Az esemény jelentőségét felértékeli, hogy ma Vízkereszt ünnepe van. Ahogy a polgári év kezdetének méltó eseménye mai ünnepségünk, úgy az a kereszténységnek is. Hiszen a keresztény világ a mai nappal lezárja a karácsonyi ünnepkört, ugyanakkor ez nem csak valaminek a végét, hanem hitünk megerősödését is jelenti, amellyel bátran szembenézhetünk a kihívásokkal. Kívánom, hogy a hit erejével folytassuk a megkezdett munkát” – összegezte a közgyűlés elnöke.

Az ökumenikus szertartáson részt vett Szalay László Pál református lelkész, Marincsák László parókus atya és Kelemen István esperes plébános atya.