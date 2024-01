Míg nekünk sokszor az év legvidámabb estéje, addig az érzékeny fülű és idegrendszerű kutyák számára félelmetes megpróbáltatás: minden évben sok ezer négylábú válik átmenetileg vagy tartósan gazdátlanná a petárdák és a tűzijátékok kiváltotta menekülési ösztönreakciók következtében. Ám a segítség az ország több száz pontján most is rendelkezésre áll: az ünnepnapokon is nyitva tartó Mol töltőállomások ingyenes chipleolvasással teszik könnyebbé az elkóborolt ebek hazatalálását - tudta meg a Boon.hu. A vállalat számára kiemelten fontos a hazai kutyások sokmilliós közösségével való partnerség – ezt szolgálja, hogy már 204 kúton van chipleolvasó.

Különösen érzékenyek

Minden kutya süketen születik, de a kölyköknek már négyhetes korukban sokkal fejlettebb a hallásuk az emberénél. A felnőtt kutyák a világ legjobb hallású állatfajai közé tartoznak. Különleges képességeiket többek között hosszú, L alakú, a hangot fölerősítő hallójáratuknak, és mozgatható, a hang irányába fordítható fülkagylójuknak köszönhetik. Ez a hiperérzékeny „műszer” egyes kutyafajták, illetve egyedek esetében hasonlóan szenzibilis idegrendszerrel is párosul. Míg például a vadászkutyákat nemzedékek óta arra szelektálják, hogy rezzenéstelenül elviseljék akár a közeli puskalövést is, a kutyák többsége a nagyon erős, a speciális testi adottságok révén sokszoros erővel hallható, olykor fizikai fájdalmat is okozó hangra félelemmel, sőt nemritkán meneküléssel reagál. Ez az oka, hogy a petárdás-tűzijátékos időszakban évről évre kutyák sokasága tűnik el otthonról, vagy akár séta közben a gazdája mellől. A menekülési ösztön azt diktálja, hogy gyorsan, a lehető legmesszebb kerüljenek attól a helytől, ahol veszélyben érzik magukat, így akár 20-30 kilométerre is elrohannak onnan, ahol megijesztették őket.

Irány a benzinkút

A Mol évek óta segít az elveszett kutyák és gazdáik egymásra találásában. Ez a segítség azért is különösen fontos, mert a sikerben az időnek kulcsszerepe van: annál nagyobb az esélye, hogy az állat maradandó testi-lelki sérülés nélkül ússza meg a kalandot, minél kevesebb időt kényszerül a gazdájától távol tölteni. A kutyák számára a kényszerű távollét ugyanolyan, vagy talán még erősebb stressz, mint az embernél: a háznál, gazdával élő kutyák ilyenkor olyasmit élnek át, mint egy kisgyerek, aki a sokadalomban elveszíti a szüleit.

A kóborló állat nagy valószínűséggel azonosítható a töltőállomáson leolvasott chip, illetve a Magyar Állatorvosi Kamara által vezetett adatbázis segítségével. Ha tehát a megtaláló beviszi a gazdátlan ebet a legközelebbi, leolvasóval felszerelt Mol évben is ezres nagyságrendű (2022-ben mintegy 2200, 2023-ban nagyjából 1500) bajba került kutya hazatalálásában nyújtottak segítséget a Mol töltőállomások dolgozói.