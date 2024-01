Elsődleges volt az állagmegóvás – teljesen új vízszigetelést kapott a Hámor étterem épülete – ezen túl pedig felújították a hajdani, impozáns vendéglátóhely hátsó épületét, tudtuk meg Béres Bencétől, az épület új tulajdonosától. Mint mondta, ez az épület korábban fagylaltkészítő üzemként működött, most ez lett az irodájuk. Már oda is költözött a cége, a miskolci Brs Klíma és Gázcentrum és a Meleget.hu épületgépészeti webáruház.

Most megnézhettük a felújított irodát: tényleg szép lett: fotóink ott készültek.