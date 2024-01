A személyes elképzelések megvalósításához a legszélesebb lehetőséget, több mint 300 képzést kínál Miskolci Egyetem. Az ország egyetlen igazi campusán minden egy hely megtalálható: a tanulmányi épületek, a kollégiumok, az egyetemi étterem, a sportolási és szabadidős lehetőségek – írja a Miskolci Egyetem honlapja. A Miskolci Egyetem kínálatában biztos meg lehet találni az egyéni érdeklődésnek leginkább megfelelő szakirányt. Be lehet kapcsolódni különböző mentorprogramokba, ráadásul öt karon duális képzésben is lehet tanulni. Ösztöndíjjal pedig külföldi egyetemekre is el lehet jutni.

Február 15-e a határidő

Az universitason szinte minden tudományterület megtalálható – hangsúlyozzák. Azt is kiemelték, hogy a felvételi jelentkezést, illetve az ahhoz szükséges, már meglévő dokumentumokat február 15-ig lehet feltölteni a felvi.hu e-felvételi rendszerén keresztül. A jelentkezés csak akkor válik véglegessé, ha február 15-ig hitelesítik az ügyfélkapun keresztül. Hozzátették: a ponthatárokat várhatóan 2024. július 24-én hirdetik ki.