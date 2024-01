Nehéz küzdelmet vívtak egy szári kismamáért, illetve egy újszülött ikerpár életéért a mentők. A helyi KISZ-tábor gondnokának a felesége vajúdott. A nagy hóban a mentők gépkocsija elakadt. A két mentőápoló szinte kúszva-mászva, a helyenként egy méter 60 centiméteres hóban tette meg az utat a táborig – írta az Észak-Magyarország 1984. január 28-án. A mentőhelikopter a nagy köd miatt nem tudott felszállni. A segítségül küldött hómaró is elakadt. A mentők kérésére egy honvédségi harckocsi indult el Szárra, s ezután ez vontatta be a rohamkocsit a KISZ-táborba. Miután felszállt a köd, megérkezett a helyszínre az Országos Mentőszolgálat helikoptere is. így végül több orvos és ápoló közreműködésével sikerült a rendkívül nehéz szülést levezetni, és világra segíteni a 27 éves asszony két kislányát.