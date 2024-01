Kérdés, milyen színű volt

Ujpál Zsolttól még megtudtuk, ebben az évben a homlokzatot újítják fel, utána részt vesznek a teljes kert felújításában és a régi kőfalakat és a kerítést is átnézik: ahol hiányoznak a kövek, ott pótolják. A tulajdonos a régi kandeláberek pótlásában is kérte a segítségét, ehhez kovácsokat vonnak be. A teljes felújítás egyébként akár 15-20 évig is eltarthat.

Régi fotók alapján dolgoznak. A szakember javasolta a tulajdonosnak, hogy hozzanak létre egy közösségi oldalt a Facebookon, ahová várnak még további fényképeket, történeteket, sőt, találkozókat, bejárásokat is szerveznének az épületbe, hogy az emlékezők segítségével minél korhűbb legyen a végeredmény.

- Például már az is kérdés, hogy milyen volt az étterem eredeti színe, a régi fekete-fehér fotók ezt nem adják vissza. Talán fehér lehetett. Néhány helyen sárga részeket is látunk, de lehet, azok már abból az időből valók, amikor a 90-es években már bútorbolt működött a hajdanvolt, 1959-ben átadott patinás étterem helyén.