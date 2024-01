Már régóta probléma nálunk a Sajó áradása. Korábban is foglalkoztunk ezzel itt a településen, de ez az első olyan fórum, mellyel szeretnénk hivatalosan megkeresni a döntéshozókat, hogy közösen gondolkozzunk a megoldáson

- mondta el a Boon.hu-nak Rusznyák István, Sajókaza polgármestere.

Megoldás és gyors megvalósítás

,,Szeretnénk, ha műszakilag meg lehetne vizsgálni, hogyan szűnhet meg ez a kellemetlenség. A legfontosabb célunk pedig az, hogy ha megtalálják a megoldást, akkor minél hamarabb történjen előrelépés, hogy ebben a formában ne legyünk elvágva a külvilágtól minden alkalommal a Sajó kiöntése után” - emelte ki a polgármester.

Hangsúlyozta, számos problémába ütköznek ugyanis ilyenkor.

„Ha este önt ki a Sajó, reggelre lezárják az utat, hiszen veszélyesnek ítéli meg ezt a helyzetet a Magyar Közút. Az emberek pedig reggel szembesülnek a problémával. Ilyenkor a buszok csak késve tudnak jönni, kerülni kell az autósoknak, ha valaki Ózdra szeretne menni, nem tud felszállni a buszmegállónál. Természetesen az egész falu aláírja az íveket, illetve több településről is jelezték, hogy szívesen megteszik ők is, számítunk is a segítségükre amennyiben szükség lesz rá” - mondta el Rusznyák István.