A napokban jelent meg egy fotó a közösségi médiában, amelyre Bajusz Gábor, a helyi Fidesz önkormányzati képviselője hívta fel portálunk figyelmét. Azt mondta az ügy kapcsán, hogy több lakos jelezte neki a problémát még a szerdai nap folyamán.

A MIK előtt van a szemétdomb

Fotó: Olvasó

„Többen megkerestek, hogy a Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. (MIK) előtt tetemes szemétdomb hever, amelyen több lakos is felháborodott” – mondta. Mi is megkerestük az eset kapcsán a miskolci városháza sajtóosztályát, akik azt írták: a képen az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság ügyfélszolgálati irodája látható, és valószínű, a közeli vendéglátóhely vásárlói dobhatták el ott a szemetet. Az ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák azonnal intézkedtek a szemét elszállításáról, ami azóta meg is történt.

Korábban is probléma volt

Portálunk tavaly több ízben is foglalkozott a belvárosi szeméthelyzettel. Akkor arról számoltunk be, hogy megdöbbentő fotók tömkelege kering a közösségi médiában főleg a Sétáló utca köztéri kukáinak tarthatatlan állapotáról. A posztolók gyakran osztanak meg fotókat, ahol csordultig tömött kukák láthatók.

A cikkek hatalmas interakciókat váltott ki több, Miskolccal foglalkozó csoportban. Sokan az emberek magatartását vonták kétsége. Volt olyan, aki egyenesen azt írta: „nem rendeltetésszerűen használják a kukákat”. Olyan is akadt azonban, aki szerint gyakran az ürítéssel is fordulnak elő problémák. Az ügyre akkor úgy reagált a Városháza sajtóosztálya, hogy a köztéri hulladékgyűjtők ürítése hétfőtől péntekig minden nap egyszer megtörténik. „A takarító kollégáink végzik a köztéri takarítással egyetemben, a belvárosban szombaton és vasárnap is ürítik az edényeket” – írták.

Akkor arra is kíváncsiak voltunk, hogy elegendőnek tartják-e az ürítések számát. Azt írták: „elegendőek lehetnének ezek az ürítési számok, de sajnos sokan nem rendeltetésszerűen használják ezeket az edényeket és kommunális hulladékkal tömik tele, így más már, aki szeretné, nem tudja beledobni a zsebkendőjét, szalvétáját, műanyag flakonját – vagyis amire ezt a fajta gyűjtőedényt használni kellene”.