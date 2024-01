Meghaladta a félmilliárdos árbevételt 2023-ban a sárospataki Végardó Fürdő, ami a korábbi évhez képest 17 százalékos növekedést jelent. Ez a nagyságrend nem csak a stabil működést teszi lehetővé, hanem azt is, hogy újabb medence burkolatcseréje valósulhat meg az idei nyári szezonra - írja a Sárospatak.hu a létesítmény vezetőjére hivatkozva. A megemelkedett energiaárak jelentősen befolyásolták a fürdőt működtető társaság eredményességét, emiatt is nagyon feszes gazdálkodásra volt szükség, mégis kiemelkedő árbevétellel tudta zárni a 2023-as évet Végardó Fürdő. A százszázalékos önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaság adatai szerint a közel 200 ezer látogató meghaladta előzetes terveiket. Egészen pontosan 199 173 ember váltott jegyet 2023-ban a fürdőbe, míg az előző évben, 2022-ben 195 720 vendég érkezett Sárospatakra – sorolta az ügyvezető. Benkó Barnabás Zoltánné elmondta: a 2021-es év – amikor a COVID miatt lezárás volt – riasztó volt számukra is, de most már jól látható, hogy a vendégek körében a fürdő népszerűsége továbbra is töretlen, és szerencsére az azóta eltelt mindkét nyári időszak rengeteg napos időszakkal örvendeztette meg az embereket, ami hatással volt a fürdő kiemelkedő forgalmára is – mondta az ügyvezető.

Nyolcvanöt millió fejlesztésre

A PATAQUA Kft. ügyvezetője azt is kiemelte, hogy a 2023-as évben elért, egészen pontosan 500 millió 613 ezer forintos árbevétel mintegy 17 százalékkal haladta meg az előző évit. Nagyságrendileg a belépőjegyek árából származó bevétel messze a legjelentősebb, de a szállásszolgáltatás értékesítéséből adódó jövedelem is hatalmas növekedést produkált. Ebből az előző évhez képest 41 százalékkal nagyobb volt az értékesítési bevételük.

„Pénzügyileg is egyértelműen eredményes évet tudhatunk a hátunk mögött, és miután nagyon szigorú gazdálkodást folytatunk, folyamatosan tudunk fejleszteni is önerőből” – mondta a portálnak az ügyvezető. Benkő Barnabás Zoltánné kiemelte, hogy nemrég a városi képviselő-testület által is jóváhagyott fejlesztési tervnek a megvalósítási időszakához érkeztek. Közlése szerint a város képviselő-testülete elé egy 85 millió forintos fejlesztési tervet terjesztettek elő, melynek számos kisebb komfortnövelő eleme van, például az öltözőkben a világítás modernizálása vagy az öltözőszekrények cseréjének folytatása. A legnagyobb összegű és látványában is újat hozó beruházás pedig az úszómedence megújítása lesz. Az ügyvezető a részletekről közölte: a meglevő műanyag burkolat már elöregedett és szükséges a cseréje. Ahogy korábban a termálmedencét, úgy most az úszómedencét is csempéztetni fogják. A több évtizede szolgáló betonalapú építményeket pedig modern csővázas szerkezetek váltják majd – mondta az ügyvezető. Miután a medence felújításának a nyári szezon kezdetére el kell készülnie, ezért azt tervezik, hogy a téli időszakban már elindul a beruházás. Ez egyúttal azt is eredményezi, hogy a nagyközönség elől egy időre lezárják a területet, így a szakemberek a sátorfedés alatt tudnak majd hozzálátni a munkálatokhoz.

Megmaradtak a kedvezmények

Aros János polgármester a kedvező adatokat úgy értékelte: kockázatos, de végül jó döntésnek bizonyult, hogy az energiaárak növekedése ellenére is folyamatosan nyitva tartották a fürdőt. A kevésbé forgalmas téli időszakban így tudják biztosítani a megfelelő körülményeket az iskolai úszásoktatáshoz, a vízilabdázók is használhatják edzéseikhez a medencét, valamint azok a sárospatakiak is tovább hódolhatnak sportolási igényeiknek, akik a reggeli órákban járnak úszni – közölte. A polgármester jelentős eredménynek nevezte azt is, hogy továbbra is biztosítani tudják a már megszokott belépődíj-kedvezményeket a sárospataki lakosoknak, valamint a sátoraljaújhelyieknek. Ezen kívül több mint hatszázan vették igénybe azt a hatvan év feletti helyi lakosoknak biztosított lehetőséget, amely egy évben harminc alkalommal ingyenes belépést biztosít számukra a fürdőbe. Ennek az árát az önkormányzat fizeti ki a fürdőnek – mondta Aros János. Megerősítette: a kiemelkedő bevétel kisebb-nagyobb felújításokra és fejlesztésekre is lehetőséget nyújt a Végardó Fürdő számára.