A hagyományok szerint az Erzsébet téren pakolnak ki az árusok, akadályoztatás esetén azonban a Városház téren, mint most. A korábbi placc ugyanis még mindig jéggel teli. A vásárlók ellenben így is könnyedén megtalálták a vásári forgatagot, ahol még hangos szóval is kínálták az árut, mint régen, századokkal ezelőtt.

„Kézműves mézborom van, nagyon finom, száraz, édes, félédes és desszert bor Bükkaljáról" – rikkantotta el magát Doszpoly Kornél, aki az Ambrossya Bükkaljai mézbort kínálta, akár kóstolóba. De volt a vásárban másfajta bor is. „Én ezért jövök ki minden termelői vásárra – mutatott a kezében lévő pohárban gőzölgő italra Kovács Zoltánné, majd elárulta, ezt forralt borkának hívják, alkoholmentes, de ugyanúgy ízesítve van fűszerekkel, mint a forralt bor. A „savankás” gyümölcslevet cukor nélkül adják, és kívülről-belülről felmelegíti a termelői vásár résztvevőit, miközben kezükben tartják azt. Ő egyébként diót szokott vásárolni itt, mindenféle formában: daráltan vagy egészben. Barátnője, Benesóczky Pálné most volt kint először, de a hideg idő ellenére is nagyon tetszett neki a program, ahol szőlőt vásárolt. A reggeli napsütés délre már ködösre fordult, még a hó is szállingózott egy ideig.

Különlegességek is vannak

Néhány hónapja járnak Miskolcra Ároktőről Szabóné Csizmadia Juditék, a hölgy a település polgármestere, és még csak most hallott a miskolci termelői vásárról, holott a környéken sok városba és községbe járnak.

„Két ültetvényünk van, amikről csak minden második évben szedjük le a termést. A termékeink alapanyaga a homoktövis, amivel az emberek még csak most ismerkednek, pedig nagyon jó hatása van a szervezetre: az emésztésre, a légző- és mozgásszervrendszerre, az ízületekre, a szív- és ér-, valamint az immunrendszerre. Megelőzhető vele fertőzés, gyulladás, nőgyógyászati és onkológiai panasz is többek között” – sorolta a polgármester, aki elmondta, a homoktövisvelőt most birsalmával készítették el, és vitaminként vehető be naponta, a lekvárt, a frupkát, a teát és az ivólevet pedig hagyományosan lehet felhasználni.

Kis Antal már tizenkét éve kínálja a miskolciaknak szarvasgombás olaját, lilahagymáját és egyéb termékeit. „Ezeket pirítósra, sültekre, sajtokra és grillekre lehet rátenni. A szarvasgomba a Bükkből való, több család dolgozik össze, egyik felkutatja, másik feldolgozza, például a Gourmand Company Kft., Eger meg eladja. Sokszor jövök ide: a régiségvásárokra, adventi időszakban, valamint régen volt a Szinvapark előtt is termelői vásár csütörtökönként."

Gácsi Miklós azon túl, hogy támogatni szeretné a környék termelőit, máshol nem talál hasonlóan egyedi falatokat.

„Most egy paprikás fejhúst sikerült beszereznem, de nagyon szeretek itt venni marhanyelvet, amit főleg főtt-füstölt formában keresek. Nemrég pedig találtam egy cikket a neten, amiben azt írták, hogy napi két kávéskanálnyi akácméz, fahéj és darált mák keveréke nappal energikussá teszi az embert, aki utána, éjszaka jól alszik majd. Ezt akarom kipróbálni, és mézem ugyan van még, de már fogyóban, úgyhogy azt is keresek most.”

A következő Termelői vásár február 18-án lesz, remélhetőleg már az Erzsébet téren.