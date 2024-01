Büszkék lehettünk rá, hogy innen Ózdról képviseltük ebben a versenyben az iskolánkat, és hát annyit el lehet árulni, ha a konkrét eredményt nem is, hogy jól képviseltük, és nagyon nagy izgalmakon mentünk keresztül végig. Talán azt is el lehet mondani, hogy mindegyik adásban benne leszünk, tehát kimaxoltuk a dolgot, a lehetőségeinkhez képest pedig pláne. Mert hát ugye kicsike kis csapat voltunk kis tornateremmel. És mégis ahogy a címében is benne van végül nagyok lettünk