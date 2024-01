Aki ma reggel a Meggyesalja utcát akarta használni arra, hogy Diósgyőr irányából megközelítse a belvárost, azzal kellett szembesülnie, hogy a Dayka-átkötéshez közeledve egyszercsak lényegében elfogyott a jobb oldali útsáv.

Az egyik aknafedéllel lehet probléma, amelyet narancssárga festékkel meg is jelöltek és a tetején helyezték el a terelőtáblát. A helyzet nem kis torlódást okozott az amúgy is forgalmas szakaszon. Csak reménykedhetünk, hogy a helyzet mihamarabb rendeződik. Addig is figyelem, éberség ezen a szakaszon!