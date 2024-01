Enyhe tél 1 órája

Aki csak tehette, a szabadba ment szombaton is (fotók)

Pénteken és szombaton is örülhettünk a napsütésnek, azonban hétvégére szél is társult hozzá. Idén télen eddig nem sok hó esett, ami érkezett is hamar elolvadt. Azonban a legtöbb napon a napfényében fürdőzhetünk. Ez az elmúlt napokban sem volt másképp.

Tiszlavicz Luca Tiszlavicz Luca

Szabadba csábított sokakat az enyhe, napsütéses idő Fotó: Vajda János

A pénteki időjáráshoz képest szombaton a szél is megérkezett ez azonban Szabó Attila és két lányát nem tántorította el attól, hogy kint legyenek a szabadban. Míg anya a bevásárlást végezte addig az édesapa a játszótérre látogatott el a gyerekkel. Minden nap a szabadban „Mi szerencsére családi házas övezetben lakunk, így sokszor ki tudjuk használni a napsütést. A környéken sokat szoktunk sétálni, túrázni. Most, hogy anya vásárol, így eljöttünk a Népkertbe játszani. Fontosnak tarjuk, hogy a gyerekek minden nap legyenek kint egy kicsit a szabadban. Kihasználjuk a jó időt mindig, hogy levegőn tudjanak lenni, mozogjanak.” - mondta el az édesapa. A kislánya elmondta nekünk, hogy szeret kint lenni a szabadban, a csúszkát szereti a legjobban, mert gyorsan tud vele siklani. Legalább egy kis időre Egy sétáló anyuka elmondta, vidékről költöztek Miskolcra és mivel nagyon szeretik a természetet, mindig igyekeznek sok időt eltölteni odakint.

Riport a miskolci Népkertben Fotók: Vajda János

„Nem szeretnénk, hogy a gyerekek mindig bent legyenek a házban, mozgás fejlődés szempontjából is szeretünk kint lenni a levegőn, játszani, sétálni. Ha csak kis időre akkor is jövünk, ha pedig jobb idő van akkor akár egész nap kint vagyunk. Örülünk annak, hogy sokat süt nap, de a szélnek már nem annyira.” - tett hozzá az anyuka. Ilyen idő lesz Az előrejelzések szerint Északkelet felől megnövekszik a felhőzet, ezért a keleti tájakon szombat délutántól vasárnap délelőttig többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Nyugat felé haladva egyre kevesebb, illetve szakadozottabb lesz a felhőzet, a Nyugat-Dunántúlon derült vagy gyengén felhős idő várható. Vasárnap délelőtt keleten csökken a felhőzet, másutt lapos gomolyfelhők alakulnak ki, emellett összességében mindenhol több órára kisüt a nap. Vasárnap csapadék nem valószínű. Éjjel és vasárnap napközben főként a Dunántúlon és a középső országrészben lehetnek erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2, +2 fok között alakul, de a szélvédett tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 4 és 9 fok között valószínű.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!