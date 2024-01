Érdekes kísérletbe fogtunk — újságolta az Észak-Magyarország hatvan évvel ezelőtti lapszámában Rusz János, a Nagymiskolci Állami Gazdaság igazgatója. Az olvasók megtudhatták: a budapesti Chinoin-gyárral kötött szerződés értelmében száz katasztrális holdon termesztik a solanum lacientátum nevű gyógynövényt, amely a "steroid hormonok" alapanyaga.

"Igen messziről, Dél-Ausztráliából került hozzánk ez a furcsa hangzású növény, amelyről hosszas kutatással, kísérletezéssel kiderítették, hogy fontos gyógyászati alapanyagokat tartalmaz. Hazánkban — kisebb mennyiségben bár — eddig is termesztették. Azonban 1964-ben sehol sem termesztenek annyit, amennyire mi vállalkoztunk - az ország solanum termelésének 10 százalékát adjuk" - árulta el az igazgató, aki remélte, gazdaságossági szempontból is megérte belefogni. "Azt is figyelőmbe kell vennünk, hogy a Chinoin-gyárnak szüksége van erre az alapanyagra; sok beteg ember várja a solanumból készült gyógyszert. Ami pedig a termesztést illeti, megvannak a hazai tapasztalatok. A mi kísérletünk másik fontos tényezője különben, hogy miként tudnánk gépesíteni a gyógynövénytermelést. Gazdaságunknak Gyömrőpusztán egy lucernaliszt-készítő üzeme van: ott szárítják a solanumot; az itteni talajt is megvizsgáltuk már, s az alkalmas a termesztésre" - idézte a szakembert a megyei napilap.