A cserje - és faápolás már az új év beköszöntével elkezdődik, amint azt az időjárás lehetővé teszi. Bár még javában tart a tél, a természet lassan felébred téli álmából. A jelenlegi, -3 fok feletti hőmérséklet lehetővé teszi az egyes növényzetápolási feladatok elvégzését. A szakértő visszametszés egy-egy növényfaj számára életmentő, más fajoknak segít a túlburjánzás megakadályozásában.

A sarjhajtások lemetszése segíti a növényt, hogy megőrizze faj-jellegét, vagyis ne bokrosodjon el. A száraz részek eltávolítására nemcsak esztétikailag van szükség; baleset-megelőzés céljából is fontos. A Városgazda a munkavégzés közben kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy amennyiben szükséges, a láthatósági problémákat is orvosolja.

Csinosítgatnak

A tavalyi év nagy sikere volt a madárodúk telepítése, melyeket a fák ellenőrzésekor szintén átvizsgálnak. Van-e kis lakója, illetve költözhető-e. Ahol szükséges, tisztítják a kicsiny otthonokat. Van olyan, melynek tulajdonosa csak tavaszra várható, de már most érdemes kicsinosítani a kis házikót, hogy a „tiszta udvar, rendes ház” meghozza kedvét leendő gazdájának a költözésre, no meg persze a költésre.