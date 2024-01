Édesanyja elmondta, eredetileg ő szokta vinni Gergőt iskolába. „Én magam is Miskolcon dolgozom, és ezen a napon csak kisebbik gyermekemet, a lányomat vittem be, mert, ugye, Gergőnek később kellett mennie" – mondta Szabóné Sváb Gyöngyi Szilvia, aki elárulta, fia maga választotta ezt az oktatási intézményt is, mint ahogyan ő szeretett volna heti elfoglaltságot magának az MCC falain belül is.