Eddig 20 százalék önerővel lehetett lakáshitelt felvenni, de 2024-től egy új jogszabály lehetővé teszi, hogy 10 százalék saját erővel is vásárolhatunk ingatlant. Sokaknak lett így elérhető az ingatlanvásárlás, ám szigorú feltételekhez kötötték a kölcsönt. A szakértő most elárulja, mire kell figyelnie a hitelkérelmezőknek.

Sokan éltek a csokkal

Eddig sokan a családtámogatásokban látták a „menekülő utat", ha lakásvásárlásról volt szó. Rengeteg fiatal használta ki az utóbbi években az állami támogatásokat (Családi Otthonteremtési Kedvezményt, babaváró hitelt) első ingatlanuk megvásárlásához, most ezek nélkül is könnyebben lehet boldogulni, és nem kell elköteleződni olyan szerződésekkel, amiket nem biztos, hogy időben teljesíteni tudnak a hitelfelvevők. Mindenképp pozitív változás, hogy most azok is kapnak segítséget, akik eddig kiszorultak ezekből a családtámogatási kedvezményekből (például az egyedülállók és a gyermektelen családok) vagy nem volt plusz ingatlan a családban, amit hitelhez fel lehetett volna használni. A boon.hu-nak Kerek Edina, az Express Ingatlaniroda tulajdonosa korábban elmondta, hogy a csok kifejezetten a házaspároknak kedvező konstrukció. „A januártól bevezetett csok plusz elsősorban a fiatal, gyermektelen házaspároknak jó megoldás, vagy azoknak, akik még további gyerekeket terveznek, és megfelelő jövedelemmel rendelkeznek egy nagyobb összegű hitel felvételével járó, ideiglenesen (a gyerekek megszületéséig) nagyobb törlesztőrészlet bevállalásához” – hangsúlyozta.