A személyes elképzelések megvalósításához a legszélesebb lehetőséget, több mint 300 képzést kínál Miskolci Egyetem. Az ország egyetlen igazi campusán minden egy hely megtalálható: a tanulmányi épületek, a kollégiumok, az egyetemi étterem, a sportolási és szabadidős lehetőségek – írja a Miskolci Egyetem honlapja. Rámutatnak: a Miskolci Egyetem kínálatában biztos meg lehet találni az egyéni érdeklődésnek leginkább megfelelő szakirányt. Be lehet kapcsolódni különböző mentorprogramokba, ráadásul öt karon duális képzésben is lehet tanulni. Ösztöndíjjal pedig külföldi egyetemekre is el lehet jutni. Az universitason szinte minden tudományterület megtalálható – hangsúlyozzák.

Széles a képzési paletta

A természettudományok, a matematika, a fizika, a kémia, a földrajz, vagy éppen az informatika iránt érdeklődőket várják a műszaki karok: a Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar, az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar valamint a Gépészmérnöki és Informatikai Kar képzései. A humán területek, a magyar, a történelem, vagy az idegen nyelvek iránt érdeklődőket a társadalomtudományi karok képzéseiből válogathatnak: az Állam- és Jogtudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar és az Egészségtudományi Kar számos lehetőséget kínál. A Bartók Béla Zeneművészeti Karon a hangszeres és kamarazenét a legmagasabb szinten lehet tanulni, 2024 szeptemberétől pedig elindul a kortárs könnyűzenei képzés is – mutatnak rá. Azt is kiemelték, hogy a felvételi jelentkezést, illetve az ahhoz szükséges, már meglévő dokumentumokat február 15-ig lehet feltölteni a felvi.hu e-felvételi rendszerén keresztül. A jelentkezés csak akkor válik véglegessé, ha február 15-ig hitelesítik az ügyfélkapun keresztül. Hozzátették: a ponthatárokat várhatóan 2024. július 24-én hirdetik ki.