Az észak-kelet magyarországi régióban a családi üzemeltetésű Calimbra Wellness és Konferencia Hotel****superior gyűjtötte be a legtöbb szavazatot az Év Hotele versenyben. Az RTL által szervezett megmérettetésnek ez a hatodik évada, és a döntő körben 10 szálloda versenyez a kitüntető címért, köztük a miskolctapolcai hotel. Tavaly egyébként a sárospataki Hotel Bodrog Wellness & Elix Spa****superior lett az abszolút győztes.

„A Calimbra Konferencia és Wellness Hotel**** Miskolctapolca igazgatója, Simon Rácz Anett portálunknak elmondta: 2011-ben kezdték el működésüket. 52 szobával várják a vendégeket, öt szobatípussal rendelkeznek, összességén 120-130 főt tudnak egyszerre vendégül látni. Ehhez van egy megfelelő befogadóképességű éttermük is, ahol egyszerre le tudják ültetni a vendégeket. Egy konferencia terem is rendelkezésre áll, ahol kisebb családi rendezvényeket tudnak megtartani. Kisebb, nem éjszakába nyúló esküvők, üzleti rendezvények helyszínéül is szolgál. Wellness részlegük kültéri és beltéri medencékkel rendelkezik, melyből a kültéri időszakosan üzemel a beltéri folyamatosan várja a vendégeket. Népszerű a vendégek körében a Szauna világ, amelyben különféle szaunákkal és sóbarlanggal illetve számos masszás szolgáltatással állnak rendelkezésre. Ezek a szolgáltatások nem csak a szállóvendégek számára elérhetőek.

- Különlegesség volt tavaly, hogy meghívást kaptunk az RTL televízióban futó az Év Hotele műsorba, amelynek a forgatása a nyár folyamán zajlott – ismertette az igazgató. – Hat szállodával mérkőztünk meg a régióból, ahol sikerült az első helyet elérnünk. Nagyon sok visszatérő vendég szavazott ránk, és az évek során szerzett kellemes tapasztalatot igazolták vissza szavazatukkal számunkra – fogalmazta meg Simon Rácz Anett.