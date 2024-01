Jól sikerült a 2023-as éve a Hungarocell zenekarnak, és az idei sem indul rosszul. Sok minden történt a fiúkkal, amióta tavaly májusban szerepeltek A zene az kell című podcastunkban.

Amikor falusi kiskölyökként hangszert ragadtak a kezükbe, még nem tudták, hogy ez lesz életük egyik legmeghatározóbb döntése. A sírva nevetéseknél, a szerelmi csalódásoknál, a tombolni vágyó düh kitörésének momentumában és minden szenvedélyes pillanatban összegyűltek és hangszert ragadtak, hogy szavak nélkül a zene energiáján keresztül átéljék minden intenzív érzésük! Mind a mai napig ezt teszik.

„Amikor a próbateremben egymás közt alkotunk, amikor egy utcán sétáló fülhallgatójában szólalunk meg, vagy amikor sokan együtt rezdülünk egy koncert energikus mozzanatában. Ezt jelképezi a Hungarocell!” – írja saját hitvallásában a zenekar.

Ulvicki Tamással, a zenekar énekes-gitárosával beszélgettünk podcastunkban tavaly, most pedig azt kértük, vonjon egy kis mérleget a 2023-as évről, és beszéljen az idei terveikről.

„Azt hiszem a beszélgetésünk óta számos dolgot sikerült elérnünk amit szerettünk volna. Amit már belengettem akkor, megérkezett közénk Tofi (Dr. Geml József), aki megtörte a dobos átkunkat és elképesztő lendületet adott a Hungarocellnek. Rövid újraszerveződés, dalok újragondolása után számos koncertet adtunk, majd az őszi szezontól kezdve ráfordultunk a már hőn áhított új lemez írására, felvételére. Ebből pedig ízelítőt is kaphattak a hallgatók, ugyanis a rendőrséggel karöltve egy közös projekt keretén belül mutattuk be az új éra első dalát, ami miatt rendkívül izgatottak voltunk az elmúlt hetekben és vagyunk még ma is!” - mondta el Tamás.

Ahogy arról portálunk is beszámolt, a Kérlek nyomd Dj White című nóta a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitánysággal közös projekt keretében debütált, aminek mottója „Ezt a számot tisztán írtam, hallgassátok ti is tisztán!”. A dal a szorongások feloldásáról, a megnyílás iránti kezdődő vágyról szól. Sokan ezeket a szorongásokat szerhasználattal próbálják megszüntetni, miközben sok esetben végérvényben ez csak még mélyebbre taszítja a fogyasztóját.