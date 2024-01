Nem növekedett meg az oltakozási hajlandóság még az utóbbi hat hétben sem, amikor már egyre többen lettek betegek, tudtuk meg Rusvai Miklós víruskutatótó.

„2023-ban kevesebb mint húszezren oltatták be magukat, pedig javasolt a covid-oltás a társbetegségben szenvedő vagy jelentős túlsúllyal rendelkező embereknek, főleg időseknek, gondolok itt például a magas vérnyomásra vagy a szív- és érrendszeri, esetleg cukorbetegségre, de beszélhetünk azokról is, akiknek allergiás kórképük van. Azoknak például egyáltalán nem javaslom, akik az utóbbi fél évben átestek a covidon, hiszen ők már a legfrissebb típussal fertőződtek meg. Az omikron változat végül kiszorította a többi veszélyes variánst, ez fertőz még most is világszerte, a többi kihaltnak tekinthető" – mondta Rusvai Miklós.

Dr.Rusvai Miklós.

Fotó: Markovics Gábor

Mentális problémákat okoz

Egyre többen számolnak be depresszióról, alvászavarról.

„Ne felejtsük el, hogy ezeket más, élethelyzetből adódó problémák is okozhatják! A fertőzést szenvedők öt százalékánál jelentkeznek ezek a tünetek, a legjellemzőbbek azért még mindig az orrfolyás, tüsszögés, köhögés, hőemelkedés, fáradtságérzet, tehát a légzőszervi megbetegedések tünetei. Továbbra is vannak olyan covidosok, akik tünetmentesen hordják ki a betegséget. Átlagban heti 300 ember kerül kórházba a légzőszervi betegség tüneteivel, közülük húszan szorulnak intenzív kezelésre vagy lélegeztetőgépre. Mindkét számadat felét diagnosztizálják coviddal. Ez a betegmennyiség nem olyan nagy számú, hogy a kórházaink ne bírnák el" – mondta el a víruskutató, aki emlékeztetett arra, hogy a járvány harmadik hullámában heti százezer ember kereste fel a kórházakat.