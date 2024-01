Megoldási javaslattal is éltek: a Búza tér a Miskolc Pláza és a Zsolcai kapu felől felszíni gyalogátkelőhelyeken keresztül megközelíthető, az autóbuszok akadálymentes igénybevétele – ahogy eddig is - az Árucsarnok előtti le-és felszállóhelyen, valamint a Zsolcai kapu déli oldalán található autóbusz megállóhelyeken biztosított, mivel a térségen áthaladó valamennyi autóbusz- még a Búza-téri végállomásról kihaladók is – megállnak ezen megállókban. Vagyis a mozgássérülteknek, babakocsival közlekedőknek – akárcsak az aluljáró felújításának időszakában – továbbra is több száz méternyivel több utat megtéve kerülni kell.