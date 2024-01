Bükkszentkereszt Magyarország egyik legmagasabban fekvő lakott falva, Miskolctól mindössze fél óra autózással elérhető. Itt találjuk a Kis-Dél kilátót, melyet 2014-ben avattak fel. A kilátó magasságát tekintve nem tartozik a legnagyobbak közé, de a panoráma innen is gyönyörű, jó időben a Magas-Tátra csúcsait is felfedezhetjük. A kilátó könnyen megközelíthető: kiépített úton juthatunk el a hegy lábáig, ahol egy nem túl meredek, 200-300 méteres séta után már fel is érünk a tetőre. A kerékpárosok és túrázók egyik kedvelt uticélja.

A bükkszentkereszti Kis-Dél kilátó a januári napsütésben.

Fotó: Bónusné Nánási Regina

Januárban, gyönyörű időben jutottunk fel a kilátóba. A napsütés ellenére jóval hűvösebb idő fogadott bennünket, mint Miskolcon. A tájat még hó fedte, de olvadásnak indult, így hol jeges, hol saras úton haladtunk. Mindkettő nagyon csúszott.

Csodálatos panoráma

Egy kis domb tetején egy kicsike kilátó áll. Mindössze 27 lépcsőfokot kell megmásznunk és fent is találjuk magunkat. A kilátás valami káprázatos. Jó időben a havas Tátra-csúcsok is láthatóak, volt szerencsénk ottjártunkkor, szikrázó januári napsütésben ezt megtapasztalni.

A Tátra havas csúcsai. Fotó: Bónusné Nánási Regina

Odafent Kowalsky és FankaDeli dala jutott eszembe:

„Ez a mi mesénk, a betonból erdőbe.

Gyere barátom, üljünk ki a tetőre!

A naplemente pont olyan, mint régen.

A tükörképünk ott fenn az égen.



Nyújts a kezed, én tartom közben

Akár a gép, elmúlik, rohan annyi év.

Lángol valami, a múlt gyorsan leég.

Egyre porosabb a falon a kép.

Mindennek ára van, valami mindent megér.

Embernek farkasa az üresség.

Tartalom és végcél és remény,

És már is menekül a sötétség.”

Panorámakép. Fotó: Bónusné Nánási Regina

A Kis-Dél kilátó 10 éve épült

A kilátó tetején az egyik mestergerendába három név van bevésve: Palácsik Sándor, Palácsik Csaba és Palácsik Gábor. 2014-ben, azaz tíz éve ők készítették a kilátót. Legalábbis a faszerkezetét.

A Bükki Mesék Facebook oldalán egy kis történetet is találunk erről.

Azt, hogy hova kerüljön a kilátó, a polgármester és a közbirtokossági elnökség döntötték el. Ebből vita is volt, mert nem volt mindegy, hol áll. Azt is megtudtuk, a pályázatírás egy miskolci cég feladata volt. A betonozást, a vasmunkát a hivatal emberei végezték Palácsik Béla vezénylésével. Ő már, sajnos, meghalt. A vasmunkát, ami a betonba kellett ahhoz, hogy ennyire stabil legyen, Galuska Béla vezénylésével készítették. Sajnos ő is elhunyt azóta. A fát innen, a Bükkből vágták ki, direkt erre a célra. A kilátó faanyaga vörösfenyő, a járófelület tölgyfából készült. A kilátó szerkezetrészét Palácsik Sándor, Palácsik Gábor és Palácsik Csaba állították össze.

10 éve.

Nézze meg a fotókat: