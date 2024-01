Jól néz ki, de...

Nem arról van szó, hogy ne lenne nagyon fontos tényező Miskolc életében, hogy a 60 éves avasi kilátó átesett egy felújításon. Ráfért már. Az is jó dolog, hogy átadása óta - az időjárás függvényében - nagy kedvvel látogatják mind a miskolciak, mind a városba érkező turisták. A kilátó teraszáról kitűnő a kilátás a városra és nagyon jó ötlet volt, hogy a terasz mellvédjének tetején "miniszobrok" formájában jelenítik meg a város ikonikus épületet, amelyek természetesen fentről élőben is megtekinthetők.

Innen indul el a turista...

Fotó: Taba Benő

Taba Benő a legnagyobb közösségi portálon a következő szöveggel vezeti be elemzését:

Egy idősödő, de hiú kollégám fotózások alkalmával arra kért, hogy jelentős távolságból készítsek csak róla képet, mert távolról még egészen jól néz ki, de sajna, közelről már... Ez a mondás jutott eszembe, amikor rövid kirándulást tettem a pár hete átadott (elkészült?) és nagy sikerként beharangozott projekt (az avasi kilátóról van szó - a szerk.) környezetében.

Mint írja a nagy hidegben, rövid idő alatt készített fényképfelvételei alapján megfogalmazott "észrevételek csak töredékei a ténylegesen tapasztalható anomáliáknak."

Inkább piszkosfehér

Azt, hogy távolról tetszetős a teljesen fehérre festett kilátó, nem vitatható. Pontosabban vannak, akik vitatják, de a többség egyetért abban, hogy a maga nemében impozáns a látvány, és az esti világítás is jól érvényesül a fehér felületen. Közelebb menve azonban már most látszik, hogy a kilátón nagyon sok helyen már jelentősen elpiszkolódott a fehér felület, részben a csapadék okozta lefolyásoknak, a már most látható eróziónak, és - nagy részben - az oda látogatóknak köszönhetően. Így már eléggé csúnya a kilátó.

Fehér volt...

Fotó: Taba Benő

Bizonyos helyeken nem a felújítottság képzetét kelti. Mindez egyébként nemcsak a szakembernek, hanem az odalátogatók közül is sokaknak - nagyon fiataloknak és idősebbeknek is - feltűnik. Taba Benő is jelzi, hogy "ezt persze a turisták csinálták, de a tervezésnél, a szín-és anyaghasználat meghatározásánál gondolni kellett volna az ilyen jellegű kitettségre." A különböző, eltérő árnyalatú felületek festéshatára is elég furcsán alakult ki, mintha a festő nem tudta volna, hol a határ...

Mintha szemétdombra épült volna

Az építész több képet is készített a lépcsőkről, amelyeken bizony nem nagyon látszik a felújítás ténye. Töredezett, repedezett lépcsőfokok egész sor látható. A felújított terasz felülete is pókhálósan repedezett. Ráadásul a talapszintek összeillesztése is szakmaiatlan, több kép tanúskodik róla. Taba Benő így fogalmaz:

Szakmailag elfogadhatatlan megoldások tömkelege, melyek nemcsak esztétikai környezetszennyezést jelentenek, de roppant balesetveszélyes is ez a sok, indokolatlan (megoldatlan) lépcsőzés...

Mintha szemétdombba épült volna

Fotó: Taba Benő

Egy helyen ezt írja a kilátó közvetlen környezetének kialakításáról:

Remélhetőleg tereprendezéssel majd sok mindent el fognak tüntetni, de ezek a betonozások számos kérdést vetnek föl, amellett, hogy most úgy néz ki, mintha a kilátó egy szemétdombra épült volna!

Drága ülőke, rozsdás abroncson

"Furcsa ülőkéket alakítottak ki a kilátó alsó részén - írja. - Ezek az ülőkének is használható "műtárgyak" jelenlegi állapotukban még negatív jelzőt sem érdemelnek. Piszok drága gránit korong ülőke, alatta a régi rozsdás abroncs, az eredeti, korrodált beton csonka kúp, amire ráragasztották a vízszigetelő lemezeket.."

Döbbenet: ez egy ülőke

Fotó: Taba Benő

Érdekes foltosodás is látható a terasz mennyezetén. "Valami komolyabb elváltozás előjele lehet: csőtörés, átázás?"

A Taba Benő által készített, több helyen magyarázó ábrákkal kiegészített fényképfelvételeket mellékelt galériánkban nézhetik meg.